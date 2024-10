Corriere dello Sport (N. Santi) – Alla fine è andata. Nonostante un primo tempo finito sotto 1-0, la Fiorentina a San Gallo non si è persa d’animo e ha saputo aggiustare il risultato. Sospiro di sollievo per Raffaele Palladino, che al termine dei primi quarantacinque minuti si è coordinato con i suoi collaboratori: “Ho la fortuna di avere un grande staff – spiega il tecnico – A fine primo tempo abbiamo quindici minuti per aggiustare la squadra. Nei primi cinque analizziamo, nei secondi cinque facciamo vedere ai ragazzi cosa cambiare e dove fare male all’avversario. Per il resto il merito è dei giocatori, perché se mettono in campo quanto gli viene richiesto succede questo”.

La maturità del gruppo deriva dalla capacità di non buttarsi giù nonostante il punteggio sfavorevole: “Siamo stati bravi tutti – continua Palladino – Non era facile reagire così nella ripresa”. “Complimenti pure a chi di solito gioca meno, come Biraghi, Quarta, un grande Kayode”. Buona prestazione anche per Edoardo Bove, della cui duttilità il tecnico viola si dice estremamente soddisfatto: “Sono felice che Edo stia facendo vedere il grande lavoro che fa. È il nostro jolly, potrebbe giocare ovunque. Ci sono i giocatori intelligenti, lui è uno di questi. Vede il calcio”.

L’attaccante di Vercelli, convocato nonostante il problema fisico accusato a Lecce, è stato risparmiato. A questo punto sarà interessante capire se potrà tornare a disposizione al Franchi contro la Roma. Palladino preferisce non sbilanciarsi in questo senso: “Abbiamo un grande staff medico, mi auguro ce la faccia ma non è facile, perché il ragazzo ha preso una bella botta a Lecce. Ci proviamo ma in caso non ci riesca abbiamo delle valide alternative che qui in Svizzera hanno fatto bene. Sono tranquillo”. Morale? La Fiorentina è ben assortita e l’allenatore ribadisce di non avere problemi a fare affidamento su tutti gli effettivi. Se manca Kean, insomma, non è un dramma: secondo il tecnico c’è chi lo può sostituire nel migliore dei modi. Con questo spirito la squadra viola si avvicina all’incontro di campionato di domenica.

Foto: [Valerio Pennicino] via [Getty Images]