La Gazzetta dello Sport (M. Brega) – Il Monza di Raffaele Palladino frena contro la Roma perdendo come l’ultima volta, ovvero con tre gol di scarto. Il 21 gennaio contro l’Empoli, 3-0 in Toscana, ieri 4-1 in casa. Due sconfitte diverse nell’anima. “Ci sono stati degli errori che hanno condizionato tanto la partita – ha spiegato Palladino -. C’era un fallo su Colpani sul primo gol, poi è stato fischiato un fallo di Bondo su Cristante che non c’è mai (da lì la punizione di Dybala del 3-0, ndr) e nel quarto c’era un fallo su Pessina non fischiato dall’arbitro che stava per fischiare e non ho capito perché. Il rammarico è aver preso troppi gol dopo una partita ben giocata, la prestazione è stata fatta. Il risultato è bugiardo“.