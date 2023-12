Arne Slot, tecnico del Feyenoord, prossimo avversario della Roma ai playoff di Europa League, ha commentato l’esito del sorteggio di Nyon. Queste le sue dichiarazioni, sulla possibilità di poter affrontare ancora Mourinho, riportate dal portale olandese Rijnmond: “Penso solo che sia bello poter giocare di nuovo contro di lui. Non è così sorprendente. Se sopravvivi a una fase a gironi europea per tre anni di fila, è probabile che tu debba affrontare allenatori che hanno successo in Europa. Con José Mourinho incontriamo forse l’allenatore più vincente degli ultimi anni. Ogni volta c’è mancato poco ed è stata una bella partita, ma senza il risultato che volevo. Ogni partita ti insegna qualcosa. Loro giocano con un sistema che non vediamo spesso in Olanda. È proprio lì che si trova la lezione. Le altre cose che ho imparato dalle partite precedenti e che posso usare le terrò per me per il momento”.