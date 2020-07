Ora Smalling diventa un caso

Corriere dello Sport (G. Marota) – Una certezza sul fronte Smalling c’è: la sua volontà è quella di restare nella Capitale. In Inghilterra sono sicuri però che il Manchester United non accetterà di continuare il gioco a ribasso che il club capitolino sta portando avanti forte della volontà del giocatore. Il problema è grave: Fonseca non solo rischia di perdere un pilastro in vista della prossima stagione, ma anche per l’Europa League visto che i Red Devils non sono intenzionati a prolungare il prestito sino a fine stagione. Entro il 3 agosto la Roma deve consegnare la lista Uefa e i club torneranno a parlarsi del weekend per risolvere la situazione. A questo punto tornano di moda le alternative: Vertonghen svincolato proposto da Baldini e Rugani che potrebbe lasciare la Juventus per 15 milioni (magari a meno con l’inserimento di una contropartita).