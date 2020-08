Ora Marotta studia l’assalto alla Juve. E prova per Smalling

La Gazzetta dello Sport (C. Angioni) – Dopo aver terminato il campionato ad un punto dalla vetta, l’Inter di Antonio Conte vuole conquistare lo Scudetto nella prossima stagione e per questo la società nerazzurra mira a rinforzare la rosa nel mercato estivo. Marotta, dopo essersi trovato di fronte al muro della Fiorentina per Milenkovic, vorrebbe portare a Milano Chris Smalling. Il difensore centrale inglese, valutato 20 milioni più bonus dal Manchester United dopo l’ottima annata in prestito alla Roma, sembra il profilo adatto per continuare a colmare il gap con la Juventus.