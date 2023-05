La Gazzetta dello Sport (F.M. Ricci)- Erano anni che Erik Lamela non stava così bene si vede sul campo si vede fuori Lamela segna, serve assist e sorride. Sembra che a 31 anni l’argentino abbia trovato la tranquillità necessaria per farlo tornare ai livelli che indussero la Roma, allora nelle mani di Luis Enrique, a prenderlo per 18 milioni di euro dal River Plate appena retrocesso. Erik aveva 19 anni e prometteva tantissimo.

Guardando indietro a questi 12 anni non tutte quelle promesse sono state mantenute: ci sono stati dei lampi tra Roma, la Londra del Tottenham col premio Puskas del 2021 per il gol di rabona nel derby con l’Arsenal, il Siviglia e persino la nazionale argentina persa nel 2018. Ma in generale la sensazione è di soddisfazione solo parziale.