Corriere della Sera (M. Parrone) – Nella strada che porta a Dublino , la Roma adesso incontra il temibile Bayer Leverkusen . I tedeschi sono forse la peggior avversaria che potessero incontrare i giallorossi. Freschi campioni di Germania, per la prima volta nella loro storia, imbattuti da 44 giornate e in finale di Coppa di Germania. “Andata all’Olimpico il 2 maggio, ritorno in Germania il 9 maggio, sempre alle ore 21.”

La formazione di Xabi Alonso, in Europa League, porta buoni ricordi. Anche lo scorso anno le due squadre di affrontarono in semifinale, all’andata fu decisivo il gol di Bove e il ritorno terminò 0-0. Dopo ieri la possibilità di accedere alla prossima Champions League è sempre più alta, basterà terminare almeno quinti in campionato perché ufficialmente grazie al ranking Uefa il bel paese avrà un posto in più