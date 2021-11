Ora Borja Mayoral vuole Firenze. Il Real: solo cessione, no al prestito

La Nazione (A. Giorgetti) – Nella scorsa stagione 17 gol e 7 assist in 45 partite, il rinnovo del prestito a Roma e poi una vita improvvisamente scivolata in periferia senza feeling con Mourinho, né ultimamente possibilità di giocarsi un posto da titolare o perfino da riserva, insomma un problema serio: Borja Mayoral si confida con gli amici e spiega che dappertutto vorrebbe trovarsi, fuorché in una squadra che non lo considera.

Per questo spera di poter traslocare da Roma a gennaio, sapendo che lo cercano in Premier (Crystal Palace) e in Italia (Fiorentina). La seconda possibilità è nettamente la più gradita e numerosi sono stati gli scambi di confidenze con Odriozola, ex compagno nel Real, e altri amici fiorentini della cerchia spagnola. Il tono dei messaggi è ultra possibilista, Borja in alcuni di questi ha confidato anche la propria ammirazione per Vlahovic, definito fortissimo.

Gli piacerebbe giocare insieme a lui (ipotesi possibile, se dovesse arrivare a gennaio, anche se nel 4-3-3 la convivenza sarebbe difficile) e comunque le idee di Italiano piacciono molto a un giocatore che ha frequentato il calcio a livelli alti. C’è un problema è si chiama formula del trasferimento: il Real Madrid pretende la cessione definitiva (non il prestito) e la cifra probabilmente trattabile per il cartellino è di 15 milioni.