Opa, proroga fino al 22 luglio. Corrispettivo aumentato da 0,43 a 0,45 ad azione

L’Opa è stata prorogata di un’altra settimana, fino al 22 luglio. I Friedkin, inoltre, hanno deciso di incrementare il corrispettivo da 0,43 a 0,45 euro per ciascuna azione portata in adesione all’offerta (+4,7%).

“L’Offerente comunica, ai sensi dell’art. 43, comma 1 del Regolamento Emittenti, di aver incrementato il corrispettivo dell’Offerta da Euro 0,43 ad Euro 0,45 e, dunque, di Euro 0,02 (+4,7%), per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta (il “Nuovo Corrispettivo”). La previsione di un incremento del corrispettivo dell’Offerta costituisce un ulteriore sforzo da parte dell’Offerente nei confronti degli azionisti di AS Roma; sforzo che va nella medesima direzione della decisione, comunicata al mercato lo scorso 7 luglio 2022, di integrare il Programma Fedeltà con nuovi ulteriori premi, ossia dimostrare l’affectio dell’Offerente verso tutti gli azionisti-tifosi del Club unitamente alla piena convinzione e continuo supporto al progetto di Delisting dell’Emittente. Il Nuovo Corrispettivo incorpora un premio pari a circa il 24,0% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni registrato alla data dell’11 maggio 2022”.