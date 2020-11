Omaggio a Gigi Proietti nel suo quartiere natale

Il Tempo – Regione Lazio, Ater, AS Roma, Fondazione Roma Cares, con la preziosa collaborazione della fondazione Pastificio Cerere, sono orgogliose di presentare “D’après Gigi“, il nuovo murales di Lucamalaeonte dedicato a Proietti. L’opera è realizzata sulla facciata di una palazzina di un lotto Ater in cui l’attore ha trascorso la sua infanzia. L’imponente ritratto, che si sviluppa su una superficie di 11 x 15 metri, nasce dalla volontà della Regione e As Roma si omaggiare il grande artista, rispondendo anche alla richiesta degli abitanti del popolare quartiere romano di celebrare la memoria del loro amatissimo “vicino di casa” con un segno che potesse renderne indelebile il ricordo. “Un tributo ad un attore straordinario, capace di eliminare qualsiasi distinzione tra cultura alta e bassa, facendo ridere e divertire generazioni di italiani, ribadendo sempre l’importanza della cultura quale elemento fondamentale per la crescita sociale e civile. In questo desiderio di restituire l’immagine di una personalità così ricca e poliedrica, non poteva mancare un accenno alla fede calcistica, attraverso i colori della sua squadra del cuore: la Roma“, spiegano alla regione.