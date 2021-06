Olsen: “Sempre bello dimostrare quello che so fare. Avrei voluto giocare di più all’Everton”

Tra i vari esuberi nella rosa della Roma compare sicuramente Robin Olsen. Il portiere svedese, in prestito all’Everton, è tornato alla base per poi essere ceduto ad altre squadre dato che Mourinho non lo ritiene parte del progetto. Nella partita ieri l’estremo difensore della Svezia è stato assoluto protagonista del pareggio contro la Spagna, con parate di livello, salvataggi miracolosi e un’ottima leadership. Una vera e propria rivincita del 31enne sia sulla Roma, ma soprattutto sulla squadra di Londra. “È sempre bello dimostrare quello che so fare – ha dichiarato ieri nel post gara -. Mi sarebbe piaciuto giocare di più all’Everton, quindi è naturale che prestazioni del genere mi fanno stare bene perché dimostro il mio valore”. La Roma adesso può esultare per la prestazione dello svedese che sicuramente avrà attirato l’attenzione di diversi club per la prossima stagione.

(Corrieredellosport.it)