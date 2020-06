Olsen saluta il Cagliari: “Orgoglioso del tempo trascorso qui. Buona fortuna per il futuro” – FOTO

View this post on Instagram

🇬🇧A long and mixed season to an end, and I’m proud of my time here, I’ll miss all the fans and my teammates. I’m thankful for all your love and support through this year. Wishing everyone at @cagliaricalcio best of luck for the remaining part of the season! 🇮🇹 È stata una stagione lunga e particolare fino alla fine. Sono orgoglioso del tempo trascorso qui: mi mancheranno i tifosi e i miei compagni di squadra. Sarò sempre riconoscente per l’affetto e per il sostegno ricevuti. Al @cagliaricalcio auguro buona fortuna per il resto della stagione. ❤️