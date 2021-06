Olsen: “L’Europeo per mettermi in mostra. All’Everton sono tornato ai livelli che avevo prima del trasferimento alla Roma”

Con l’addio di Ancelotti all’Everton si è chiusa anche l’avventura di Robin Olsen. Il club inglese non lo riscatterà e quindi il portiere tornerà a Trigoria. In conferenza stampa dal ritiro svedese ha parlato anche del suo futuro. Queste le sue parole:

“Chiaramente è una buona vetrina. Spero di fare un buon Europeo prima di tutto per la Svezia, poi ovviamente se il torneo può aiutarmi a mettermi in mostra ben venga. Con il lavoro fatto in Inghilterra sono tornato ai livelli in cui ero prima di trasferirmi alla Roma. Sono cresciuto e migliorato, anche se chiaramente speravo di giocare di più nell’Everton. È stata comunque una buona stagione. Ancelotti? Non sapevo nulla del suo passaggio al Real Madrid, sarà divertente per il mister guidare una squadra così forte“.