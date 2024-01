Tuttosport (D. Mar.) – Quello di oggi pomeriggio sarà un derby blindato. Saranno più di mille, infatti, gli agenti delle forze dell’ordine, polizia, carabinieri e guardia di finanza, che verranno schierati in occasione della sfida di Coppa Italia in programma alle 18 allo stadio Olimpico. Disposti, d’accordo con Comune di Roma e la polizia, anche due diverse aree di parcheggio per le tifoserie di Lazio e Roma.

Diverse le chiusure generali al traffico nelle zone limitrofe all’impianto, molte delle quali già a partire dalle ore 14. Prima della partita, poi, massima allerta anche ai tornelli di accesso allo stadio, per analizzare eventuali striscioni contenenti messaggi di odio razziale o antisemitismo.