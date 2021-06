Offerta Sky a Dazn da mezzo miliardo

Corriere dello Sport (F. Fanelli) – Una lettera a sorpresa con scadenza. Entro l’inizio degli Europei si dice – in teoria domani – ci si aspetterebbe una risposta. Sky starebbe tentando il colpaccio di metà giugno. La media company di casa casa Comcast avrebbe fatto una offerta corposa, almeno mezzo miliardo – secondo quello che risulta al Sole 24 Ore – a Dazn per poter rendere disponibile – non in esclusiva naturalmente – la sua app Sky Q e attraverso un canale lineare via satellite.

Una strategia simile a quello che è accaduto in pratica nelle ultime stagioni con il canale 209 di Sky su cui si potevano vedere le partite trasmesse da Dazn. Così i clienti Sky avrebbero accesso alle gare acquisiste in esclusiva da Dazn (sette incontri) oltre alla 3 partite in coesclusiva che Sky si è aggiudicata per il triennio 2021-24.

Di fatto lascerebbe a Dazn la possibilità di far vedere la sua app anche su altre piattaforme o soggetti terzi. E i tempi sarebbero stretti stretti perché entrambi i protagonisti hanno già fatto partite le lettere. Di disdetta del ticket Sky per il vecchio abbonamento di Dazn (9,99 al mese) e dell’offerta per la nuova stagione di Dazn in cui si fa menzione della differenza di prezzo tra vecchi abbonati e nuovi (tra 29,99 e 19,99 al mese, ma non sono escluse delle offerte) per tutta l’offerta in cui il piato forte sarà appunto il campionato di calcio di Serie A.