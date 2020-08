Tuttosport (S.Carina) – In questo momento alla Roma stanno offrendo diversi giocatori e l’ultimo della lista, dopo Mandzukic, è Kokorin. Nel tentativo di trovare una sistemzione in Russia a Pastore, fronte Zenit, ai giallorossi è stato proposto l’attaccante classe ’91. Il discorso è praticabile, come vice Dzeko, soltanto se il bad boy riuscisse a svincolarsi dallo Spartak Mosca che l’aveva acquistato tre settimane fa.