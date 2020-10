Corriere della Sera – Continua la ricerca di un nuovo direttore sportivo per la Roma. Rangnick si è chiamato fuori ed Emenalo, ex Chelsea, è stato scartato. Tra le candidature resta quella di Campos, che però dovrebbe liberarsi dal Lille per un incarico a tempo pieno e non per mera collaborazione. Dentro Trigoria c’è chi spinge per una figura italiana che conosca quindi l’ambiente. E’ stato molto apprezzato il lavoro di De Sanctis con la Primavera. Può essere la sorpresa?