Nuova Roma: ecco le regole di Mourinho

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Si avvicina il giorno del raduno e Mourinho preferirebbe far svolgere almeno parte della preparazione all’estero e blindare la Roma durante il ritiro precampionato. Negli Stati Uniti non è possibile andare per il Covid, altre mete italiane sono state escluse. Sono stati presi contatti con organizzatori austriaci per una località della Stiria. Il nuovo tecnico vuole fare tre partite amichevoli in una settimana con coefficiente di difficoltà a salire. Una potrebbe essere l’Hertha Berlino. C’è comunque poco tempo per organizzare un ritiro all’estero, considerato che mancano poco più di tre settimane all’inizio.

La preparazione precampionato durerà poco più di 10 giorni in vista della prime partite di Conference League e dell’inizio del campionato. Di sicuro Mourinho ha chiesto di non restare in Italia e la dirigenza proverà ad accontentarlo. Molte le novità che saranno introdotte nei programmi di lavoro, anche dal punto di vista della preparazione atletica. Mourinho condividerà con i Friedkin il profondo rinnovamento dello staff sanitario. Sicuramente le sedute di allenamento saranno più lunghe rispetto a quelle di Fonseca. Ci sarà un’attenzione particolare al potenziamento muscolare.