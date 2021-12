Nuccilli: “Voglio la Salernitana. L’offerta c’è, ho in mente un progetto serio”

Da tempo si parla di una cordata romana interessata alla Salernitana. A capo di tutto c’è Alessandro Nuccilli, imprenditore che da maggio sta provando a comprare la società campana. Il romano ha parlato a gianlucadimarzio.com a proposito delle sue volontà. Queste le parole:

“Una ventina di giorni fa sembrava andare tutto bene, c’era un’offerta sul piatto da 40 milioni e anche la garanzia andava bene. Il problema è che il pagamento sarebbe stato fatto Europa Bank, che però non è riconosciuta dalla Banca d’Italia e non sono stati così accettati i trust. Io voglio la Salernitana, ho in mente un progetto serio, ma per realizzarlo devo essere io il proprietario del club. La mia offerta c’è e ora è un’offerta che va dai 30 ai 35 milioni. Loro devono cedere e la situazione attuale è complicata. Se diventassi adesso presidente dovrei investire almeno 30 milioni poi sul mercato di gennaio per salvare la squadra”. Inoltre Nuccilli spiega che sarebbe anche pronto a garantire subito il 5%, ma: “Lo faccio solo se si firma un accordo preliminare.Stiamo trovando il sistema tramite Allianz Bank di riformulare l’offerta. Con me ci sono anche due grandi investitori: la Benson and Hedges (un’industria di tabacco ndr) e la Skandia (una banca svedese ndr).

Poi continua: “Amo il calcio da sempre e voglio salvare la Salernitana, però devono ascoltarmi e accettare la mia offerta. Sono anche disposto a firmare un documento in cui si dica che devo vendere il club se non faccio una delle cose promesse o se non opero bene. Per dimostrare la mia serietà sono pronto anche ad avere un incontro con i Trustee e i presidenti della Lega”.