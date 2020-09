Il Messaggero – Roma punita per aver violato il protocollo anti-Covid nella gara di Napoli del 4 luglio scorso. Il Tribunale Nazionale Federale ha inibito per 30 giorni l’amministratore delegato Guido Fienga e per 20 giorni il medico Massimo Manara. Il club – che ha preso anche una multa da 7 mila euro – farà ricorso in appello.