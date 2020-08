Non solo Smalling per il muro in difesa: spuntano i nomi di Papastathopoulos e Maksimovic

Il Corriere Dello Sport (G.Marota) – L’impatto dei Friedkin sul mercato sarà soft, con un occhio ai conti da sistemare. La Roma non sembra intenzionata ad assumere un nuovo direttore sportivo e a condurre le trattative estive sarà l’amministratore delegato Guido Fienga insieme a Morgan De Sanctis. In cima ai desideri c’è Smalling, ma la Roma non è disposta a spendere i 20 milioni chiesti dallo United, ne propone attualmente 15. Gli inglesi vogliono la cessione a titolo definitivo, chi compra spera di strappare un prestito con obbligo di riscatto. I difensori da acquistare però potrebbero essere due: il nuovo nome è quello di Papastathopoulos, che saluterebbe l’Arsenal per rientrare in Italia ad un anno dalla scadenza del contratto, dopo le esperienze con Genoa e Milan. Rugani aspetta una chiamata, ma i giallorossi nel frattempo si stanno informando anche su Maksimovic. Il Napoli spera di inserirlo come contropartita per Under, mentre su Milik la strategia è chiara: se resta Dzeko, uno come lui non arriverebbe. Tra i pali il preferito è Cragno, ma l’opzione più realizzabile è Sirigu, prima però bisogna capire se il Torino sia davvero interessato a Pau Lopez. Nel ruolo di terzino piace Tomasz Kedziora della Dinamo Kiev, mentre il colpo con cui vorrebbero presentarsi i Friedkin è Castrovilli.