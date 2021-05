Non solo Darboe: Fonseca può lanciare Zalewski

Il Corriere Dello Sport (G.Marota) – Fonseca ha pochi dubbi in vista della gara di La Spezia, dove la Roma chiuderà la sua stagione tribolata prima di affidarsi completamente a José Mourinho. I pochi ballottaggi resteranno tali fino alla vigilia, per il resto le scelte del tecnico sono fortemente condizionate dai guai fisici e bollettini medici. I giallorossi avranno infatti 10 giocatori indisponibili. La difesa sarà un mix di quella che ha iniziato il derby e quella che l’ha finito: Karsdorp, Mancini, Kumbulla e Bruno Peres, con Fuzato confermatissimo tra i pali.

A centrocampo non rinuncerà nemmeno stavolta ad Ebrima Darboe, che non ha più tolto dopo la semifinale contro il Manchester. A condividere la mediana con il gambiano dovrebbe essere Cristante, e data l’assenza di Pellegrini, anche Villar cercherà di inserirsi in questo idillio. Alle spalle del centravanti -con Mayoral favorito su Dzeko- si scalda il trio formato da Pedro, Mkhitaryan ed El Shaarawy. Ma occhio anche a Zalewski: Fonseca è tentato dall’idea di lanciare il classe 2002 per la prima volta dall’inizio, dopo avergli fatto assaggiare il campo in Europa League e negli ultimi dieci minuti contro il Crotone.