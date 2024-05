La Repubblica (M. Juric) – “Sconsiglio l’acquisto di Ademola Lookman”. Firmato José Fontes. Il giocatore capace di segnare una tripletta nella finale di Europa League non è stato ritenuto un calciatore da Roma. Questo è stato il report firmato dall’attuale vice direttore sportivo giallorosso sul nigeriano. Una vera e propria bocciatura, arrivata dopo Leicester-Roma di Conference League.

Era l’aprile del 2022: “Senso posizionale medio, scarsa capacità di anticipazione dopo aver valutato e preso decisioni dopo aver ricevuto il pallone. In fase difensiva è elementare in termini di comprensione del gioco. Un giocatore su cui ho delle riserve sulla sua mentalità competitiva, sulla sua fiducia e sulla capacità di esibirsi sotto pressione. È molto incostante nelle sue prestazioni. Ci sono soluzioni migliori a nostra disposizione e non consiglierei di ingaggiarlo”.