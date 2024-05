(Pagine Romaniste) – Questa sera alle 20.45 la Roma sarà ospite dell’Empoli per l’ultima giornata di Serie A. I giallorossi, ormai certi del sesto posto, non avranno nulla in ballo. Totalmente opposto l’animo dei padroni di casa a rischio retrocessione, e dunque alla ricerca di punti salvezza. Proprio per questo motivo DDR potrebbe far entrare Baldanzi (ex Empoli) solo a gara in corso. Al posto di Lukaku (squalificato) ci sarà Abraham. A centrocampo Bove andrà a rimpiazzare Paredes, che nel corso dell’ultima gara casalinga con il Genoa ha rimediato un’espulsione che gli costerà due giornate di squalifica.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Angeliño, Ndicka, Llorente, Kristensen; Pellegrini, Bove, Cristante; El Shaarawy, Dybala, Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT: Rui Patricio; Angeliño, Ndicka, Smalling, Kristensen; Aouar, Bove, Cristante; El Shaarawy, Dybala, Abraham.

TUTTOSPORT: Svilar; Angeliño, Ndicka, Mancini, Kristensen; Pellegrini, Bove, Cristante; El Shaarawy, Baldanzi, Abraham.

IL MESSAGGERO: Svilar; Angeliño, Ndicka, Mancini, Celik; Pellegrini, Bove, Cristante; Azmoun, Dybala, Abraham.

IL TEMPO: Svilar; Celik, Llorente, Ndicka, Angeliño; Bove, Cristante, Aouar; El Shaarawy, Dybala, Abraham.