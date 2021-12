Nigeria, idea Mourinho come c.t.: “Abbiamo parlato con lui”

La Nigeria aveva pensato a José Mourinho come commissario tecnico della Nazionale in vista della Coppa d’Africa. Il presidente della federcalcio nigeriana, Amaju Pinnick, ha raccontato al quotidiano This Nigeria come sono andate le cose: “Non posso dirvi che non ci abbiamo parlato perché lo abbiamo fatto. Il nostro Ministro dello Sport ha parlato con Mourinho e non credo che ci sia qualcosa di sbagliato“. Come riporta Sky Sport, il tecnico ha rifiutato l’offerta della federcalcio, che era disposta a fargli un contratto a tempo, dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022, per la Coppa d’Africa in Camerun.