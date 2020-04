Nicchi: “Potrebbe esserci qualche problematica nell’uso del Var alla ripresa del campionato”

Marcello Nicchi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, ha rilasciato delle dichiarazioni a “Rai 2“. Tra gli argomenti trattati il possibile uso del Var alla ripresa del campionato. Ecco le sue parole:

“Ora il Var viene fatto in furgoni, in ambienti angusti, vicini ad altri operatori che non sai chi hanno frequentato prima di arrivare lì. Si rischia che non ci siano le distanze di sicurezza, io auspico che non accada, ma potrebbe esserci anche questa problematica. Io spero che il Var ci sia, se dovesse mancare sarebbe però per un’emergenza sanitaria”.