Nessuna lesione per Lukaku: contro la Roma ci sarà

Antonio Conte può sorridere: Romelu Lukaku, uscito per infortunio contro il Crotone, non ha nessuna lesione muscolare e ha subito solo una contrattura. Come riporta quindi Sky Sport, non giocherà contro la Sampdoria per precauzione ma contro la Roma ci sarà. Giallorossi e nerazzurri si sfideranno domenica alle 12:30.