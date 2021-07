Non c’è nessun accordo tra la Roma e il Manchester United per il prestito di Alex Telles. I Red Devils non hanno intenzione di lasciare andare una delle loro migliori stelle con questa formula. E’ quanto riporta con un tweet Fabrizio Romano:

Manchester United have no intention to accept any loan bid for Alex Telles as of today. There’s no agreement with AS Roma on a potential loan deal. 🔴🇧🇷 #MUFC #ManUtd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2021