La vicinanza alla squadra per la fine della stagione e, soprattutto, la sconfitta in finale di Europa League. Ma non solo. La presenza di Ryan Friedkin all’Olimpico è servita anche per alcuni istituzionali. Nel pre gara della partita contro lo Spezia, il vice presidente della Roma ha incontrato l’amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli e Shawn Crowley, incaricato degli affari ad interim presso l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia.

Al centro del dibattito c’è stato il progetto di sviluppo da parte di Sport e Salute. L’incontro si è tenuto su toni cordiali. La Roma, tramite il figlio del numero uno, Dan, ha espresso la propria posizione. A proposito di Olimpico, anche per l’ultima giornata i tifosi romanisti hanno riempito l’impianto facendo registrare 60.000 presenze.