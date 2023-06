Abraham, la stagione finisce nel peggiore dei modi: lesione al crociato del ginocchio sinistro

Una stagione vissuta a singhiozzi e finita peggio. Nell’ultima partita della Roma, Tammy Abraham ha riportato un trauma distorsivo con lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Subentrato a mezz’ora dalla fine per Belotti, il centravanti inglese si è infortunato in un contrasto. Tammy è stato costretto ad uscire in barella.

Abraham ha concluso l’annata calcistica collezionando 38 presenze in campionato, 8 reti e 4 assist. La Roma ha impellente necessità di fare cassa in virtù dell’accordo con la Uefa per il Fair Play Finanziario ed il nome dell’attaccante è tra gli indiziati per finire sul mercato. L’infortunio rimediato quest’oggi, però, cambierà e non poco i piani.