Il Tempo (E. Zotti) – Non solo un maxi schermo a bordo campo. Ci sono anche i droni tra gli strumenti voluti da José Mourinho, che si avvale anche di riprese dall’alto per studiare i movimenti dei giocatori in allenamento: anche ieri la squadra ha svolto una doppia seduta (Jordan Veretout finalmente è tornato a lavorare col resto del gruppo dopo l’infortunio) mentre oggi lo Special One ha concesso un giorno di riposo dopo tanto lavoro da parte della squadra giallorossa.