Nel casting di Friedkin spunta anche Boniek

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Mourinho studia l’organigramma della Roma e prosegue il casting per il collaboratore tecnico che lo affiancherà. I Friedkin, per, vogliono anche un’altra figura, un dirigente che possa gestire l’area tecnica. Nei giorni scorsi hanno incontrato Zibi Boniek. Un mese fa ha dichiarato: “Sono un uomo di sport, è chiaro che se potessi aiutare la Roma una crescita societaria e sportiva mi farebbe piacere. Se qualcuno mi chiamasse io sarei disponibile“. Intanto Mourinho si sente tutti i giorni con Pinto. Sta valutando tutto compreso il collaboratore tecnico che dovrà affiancarlo. Nei giorni scorsi si è parlato di Marco Amelia.

Leggi anche: Fontes, un portoghese per Mourinho

C’è stato un contatto che potrebbe avere un seguito. Potrebbe avere una chance anche Sebino Nela. L’arrivo di Mou ha creato molto interesse intorno alla Roma. Tanti giocatori vorrebbero lavorare con lui e tra questi c’è Wijnaldum. Il centrocampista ha molte offerte e deve soltanto scegliere dove andare. Altri giocatori seguiti sono Renato Sanches e Sabitzer. Diawara è uno di quelli in uscita ed ha mercato in Francia o in Turchia.