Nebbia o no, la Roma avanza

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La Roma sa solo vincere anche in Europa. I giallorossi, nella nebbia e nel gelo di Cluj, vincono per 2 a 0 e conquistano la qualificazione ai sedicesimi di Europa League con due turni d’anticipo. Un bel vantaggio per Fonseca, che da qui a Natale avrà otto impegni ravvicinati e potrà concentrare le forze sulla Serie A. Nonostante la difesa in emergenza, Pau Lopez chiude un’altra gara senza subire reti. La Roma sta bene, ha dimostrato di essere pronta per la sfida scudetto in programma domenica sera a Napoli. La gara, non divertente, viene gestita fin dall’inizio dai capitolini che raggiungono vette del 70% di possesso palla. Nella ripresa Fonseca inserisce alcuni dei titolari seduti in panchina e arrivano i gol. Cross di Veretout da calcio di punizione, deviazione sfortunata di Debeljuh e vantaggio giallorosso. Il raddoppio porta la firma del centrocampista francese, freddo nel realizzare il tiro dal dischetto conquistato da Mkhitaryan.