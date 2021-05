Nazionale, amichevole Italia-San Marino: Mancini e Cristante titolari

Va in scena alla Sardegna Arena di Cagliari l’amichevole tra Italia e San Marino, che anticipa gli impegni degli azzurri agli Europei e che determinerà le scelte finali del c.t. Roberto Mancini per quanto riguarda la lista finale dei convocati. Tra gli undici titolari anche i romanisti Gianluca Mancini e Bryan Cristante. Al 63′ il difensore giallorosso ha lasciato il posto a Di Lorenzo, mentre Cristante è rimasto in campo per tutta la partita. Successo dell’Italia per 7-0, con il gol di Bernardeschi, la rete di Ferrari, la doppietta di Politano, la doppietta di Pessina e il gol di Belotti.