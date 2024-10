Evan N’dicka, difensore della Roma e della Costa d’Avorio, ha affrontato questa sera il Sierra Leone nel match valido per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. Il giallorosso è stato schierato titolare dal ct ivoriano Émerse Faé ed è rimasto in campo per tutti i 90′. La gara è terminata 4-1 a favore della Costa d’Avorio.

Foto: [Tiziana Fabi] / [AFP] via [Getty Images].