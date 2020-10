Nations League, Polonia-Italia 0-0: 83 minuti per Pellegrini

Oltre a Dzeko, Kumbulla e Mkhitaryan anche Pellegrini , Spinazzola e Cristante sono impegnati con la Nazionale, quella italiana, nella gara valida per la terza giornata di Nations League. Il centrocampista giallorosso è partito titolare nella sfida contro la Polonia, mentre il il terzino e il mediano sono rimasti in panchina per tutti i 90‘. Il classe ’96 si è reso protagonista di una gara ottima nel primo tempo, più scialba nel secondo senza mai incidere sul risultato, anzi. Dopo 3 calci d’angolo di fila sbagliati, anche il ct Roberto Mancini ha perso le staffe rimproverando il centrocampista.