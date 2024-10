Alle 20.45 andrà in scena Italia-Israele al Bluenergy Stadium di Udine per il quarto turno dei gironi di Nations League. Tra gli undici Azzurri scelti titolari dal ct Spalletti non c’è il giallorosso Niccolò Pisilli che partirà quindi dalla panchina.

Le formazioni ufficiali:

ITALIA (3-5-2): 13 Vicario; 22 Di Lorenzo, 21 Bastoni, 5 Calafiori; 20 Cambiaso, 16 Frattesi, 7 Fagioli, 8 Tonali, 3 Dimarco; 10 Raspadori, 9 Retegui.

ISRAELE (3-4-2-1): 18 Glazer; 2 Feingold, 5 Nachmias, 3 Baltaxa; 11 Abada, 14 Kanikovski, 16 Abu Fani, 10 Haziza; 8 Peretz, 15 Gloukh, 20 Madmon.

Foto: [Alessandro Sabattini] via [Getty Images]