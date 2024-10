Alle 20.45 è andata in scena Italia-Israele al Bluenergy Stadium di Udine per il quarto turno dei gironi di Nations League. Gli Azzurri hanno trionfato su Israele per 4-1. In gol Retegui (41′), Di Lorenzo (54′, 79′) e Frattesi (73′). Nullo quindi il gol dei biancoblu che con Abu Fani al 66′ avevano moment

aneamente accorciato le distanze. Solo panchina per il giallorosso Pisilli.

