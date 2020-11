Termina la sfida di Nations League tra Bosnia-Erzegovina e Italia allo Stadio Grbavica di Sarejevo. Gli Azzurri vincono 2-0 e si qualificano per la Final Four insieme a Francia, Belgio e Spagna, in programma per ottobre 2021. In rete per gli uomini allenati da Evani (ancora assente per Covid il ct Mancini) Belotti (22′) e Berardi (68′).