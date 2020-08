Napoli, vertice a Capri tra Gattuso e De Laurentiis: Under individuato come il sostituto ideale di Callejon

Corriere dello Sport (A. Giordano) – A Capri sta andando in scena un vertice molto importante per il futuro del Napoli. Si sono infatti incontrati Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis, per discutere del futuro del club, del rinnovo del contratto (in scadenza 2021) e sopratutto del mercato. Non a caso all’ora di pranzo li raggiungerà anche il ds Giuntoli. La prima necessità è quella di sostituire Callejon e il nome ideale è quello di Cengiz Under, fuori da mesi dai piani di Fonseca. Al termine del vertice si deciderà se puntare sul turco o virare su altri profili.