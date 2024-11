Pagine Romaniste (L. Meriggioli) – “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” canta Antonello Venditti in Amici Mai. Sia chiaro, un’amore come quello tra la Roma e Ranieri mai sarebbe potuto finire, ma chi fino a qualche mese fa si sarebbe aspettato un ritorno simile? Domani alle 18.00 il tecnico testaccino farà il suo terzo esordio sulla panchina giallorossa. Appuntamento allo Stadio Diego Armando Maradona, dove ad attendere il “Ranieri Ter” ci sarà il Napoli capolista di Antonio Conte.

I tifosi giallorossi dopo un avvio stagionale difficoltoso sperano di vedere i primi frutti della cura Ranieri già a partire da domani, e per l’occasione è molto probabile che Sir Claudio riparti dalla difesa a quattro. Out dai convocati Shomurodov, Hermoso e Saelemaekers, il cui rientro, di quest’ultimo, sembra essere però sempre più vicino. Convocato anche se non al meglio Dybala.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-ROMA

Sono tanti i dubbi su quella che sarà la prima formazione schierata da Claudio Ranieri. Così come non è chiaro il minutaggio che potrà disputare Paulo Dybala, che si è allenato individualmente fino a due giorni fa. La Joya va verso la partenza dalla panchina, e lo stesso vale per Hummels, anche lui non ha avuto a disposizione molti allenamenti con la squadra a causa di un attacco febbrile. Si va verso la difesa a quattro composta da Mancini, Ndicka, Celik e Angeliño. A centrocampo spazio a Koné, le cui prestazioni durante la Nations League non sono passate inosservate. Alle spalle di Dovbyk (unica punta a disposizione) è pronto ad agire il tridente composto da Soulé, Pellegrini ed El Shaarawy.

Per puntare la vetta della classifica Conte si affiderà al suo muro di difesa composto da Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani e Olivera. A centrocampo torna Lobotka, affiancato da Anguissa e McTominay. In attacco confermato il tridente Politano–Khvaratskhelia e l’ex Lukaku.

DOVE VEDERE LA SFIDA DEL MARADONA

Il match tra Napoli e Roma sarà visibile sia su Dazn che su Sky. Gli abbonati a Sky potranno seguire il match dei capitolini sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport Uno o in streaming su SkyGo e Now Tv.

ARBITRA MASSA. AL VAR PATERNA

Il big match della tredicesima giornata sarà diretto da Massa, con Rossi e Perrotti ad assisterlo, mentre il IV uomo sarà Tremolada. In sala VAR ci sarà Paterna, coadiuvato da Fabbri nel ruolo di AVAR.

LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku.

Allenatore: Conte.

A disposizione: Caprile, Contini, Juan Jesus, Marin, Mazzocchi, Folorunsho, Simeone, Ngonge, Neres, Gilmour, Raspadori, Zerbin, Spinazzola.

Squalificati: –

Diffidati: –

Indisponibili: –

ROMA (4-2-3-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Angelino; Koné, Cristante; Soulé, Pellegrini, El Shaarawy; Dovbyk.

Allenatore: Ranieri.

A disposizione: Ryan, Marin, Hummels, Zalewski, Sangaré, Abdulhamid, Dahl, Paredes, Le Fée, Pisilli, Baldanzi, Dybala.

Squalificati: –

Diffidati: –

Indisponibili: Saelemaekers, Hermoso, Shomurodov.

Arbitro: Massa.

Assistenti: Rossi – Perrotti.

IV Uomo: Tremolada.

VAR: Fabbri.

AVAR: Paterna.

Foto: Done_art10