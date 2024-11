È da poco terminata allo Stadio San Siro la sfida tra Milan e Juventus per 0-0. Il big match, valido per la tredicesima giornata di Serie A, è terminato a reti bianche. La squadra di Motta sale così al momentaneo sesto posto con 25 punti, gli stessi di Lazio, Fiorentina e Atalanta. I rossoneri invece salgono momentaneamente in settima con 19.

Foto: [Alessandro Sabattini] via [Getty Images]