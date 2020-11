Napoli-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani. Cristante in difesa, tornano Dzeko e Pellegrini dal 1′

Pagine Romaniste – La Roma vola a Napoli. I giallorossi affronteranno gli uomini di Gattuso allo stadio San Paolo per il quale è già stato avviato l’iter per intitolare l’impianto a Diego Armando Maradona. Fonseca dovrà fare a meno di Smalling e Kumbulla in difesa e si affiderà all’ormai collaudato 3-4-2-1. In porta ci sarà Mirante, con Ibanez, Cristante e Mancini che difenderanno la porta giallorossa. A centrocampo spazio a Pellegrini e Veretout, con Karsdorp e Spinazzola sulle fasce. In attacco torna Dzeko che sarà supportato da Mkhitaryan e Pedro.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

IL TEMPO (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

TUTTOSPORT (3-4-2-1)

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

IL ROMANISTA (3-4-2-1)

