(Pagine Romaniste) – Dopo la vittoria al cardiopalma in quel di Udine grazie alla rete di Bryan Cristante, per la Roma è il momento di provare a espugnare lo Stadio Diego Armando Maradona per continuare a lottare per la qualificazione alla prossima Champions League. L’ultima vittoria dei giallorossi in casa del Napoli risale al 2018. De Rossi nonostante la semifinale di andata di Europa League con il Leverkusen tra quattro giorni, contro gli uomini di Calzona sceglierà la migliore formazione a disposizione. Dopo il malore di Udine Ndicka tornerà a giocare, e lo farà da titolare, come annunciato dallo stesso DDR ieri nelle dichiarazioni ai microfoni del club. In attacco non sarà ancora a disposizione Lukaku, è quindi aperto il ballottaggio tra Abraham e Azmoun, con l’iraniano in vantaggio sull’inglese. Assenti per squalifica Llorente e Paredes.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Angeliño, Ndicka, Mancini, Celik; Pellegrini, Cristante, Bove; El Shaarawy, Azmoun, Dybala.

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Angeliño, Ndicka, Mancini, Celik; Pellegrini, Cristante, Bove; El Shaarawy, Azmoun, Dybala.

TUTTOSPORT: Svilar; Spinazzola, Ndicka, Mancini, Celik; Pellegrini, Cristante, Bove; El Shaarawy, Abraham, Dybala.

IL MESSAGGERO: Svilar; Angeliño, Ndicka, Mancini, Celik; Pellegrini, Cristante, Bove; El Shaarawy, Azmoun, Dybala.

IL TEMPO: Svilar; Angeliño, Ndicka, Mancini, Celik; Pellegrini, Cristante, Bove; El Shaarawy, Azmoun, Dybala.