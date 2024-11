Napoli-Roma, Di Lorenzo: “Oggi tre punti importantissimi”

Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Sky. Il capitano del Napoli ha commentato la vittoria (1-0) dei partenopei contro la Roma. A decidere è stato l’ex Romelu Lukaku, a segno proprio su cross dell’esterno azzurro. Queste le parole del capitano.

DI LORENZO A DAZN

Avete ripreso la testa della classifica. Tre punti importantissimi.

“Tre punti importantissimi per noi e per il proseguo del campionato. Abbiamo un nuovo progetto e stiamo facendo bene. Sono tre punti importanti e siamo contenti”.

Sull’assist per Lukaku.

“Proviamo in allenamento questa palla tra portiere e difensore, oggi è andata bene, sono contento per lui e per la squadra”.