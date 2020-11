Seduta di rifinitura a Castel Volturno per i ragazzi di Gattuso, intenti a preparare la sfida alla Roma di Paulo Fonseca, gara in programma domani sera, ore 20.45, allo stadio San Paolo. Come riportato dal sito ufficiale del Napoli, gli azzurri hanno iniziato l’allenamento con un’attivazione muscolare in palestra. Successivamente, il gruppo è stato impegnato in una partitina “mani e piedi” e torello. Chiusura con esercitazione tattica. Terapie e lavoro in campo e palestra per Osimhen.