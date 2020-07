Napoli, Insigne: “Grande gara. Gattuso? Mi ha fatto sentire importante”

L’attaccante del Napoli Lorenzo Insigne, autore del gol del 2-1, ha parlato al termine della vittoria contro la Roma. Queste le sue parole:

INSIGNE A SKY

“Abbiamo fatto una grande gara, ci voleva dopo la partita a Bergamo, che abbiamo fatto sottotono. Oggi abbiamo dato la giusta risposta, dobbiamo continuare su questi livelli”.

Ogni tanto pensate a che cosa sarebbe successo se fosse arrivato prima Gattuso?

No, sappiamo che all’inizio non abbiamo fatto il massimo, ma da quando è arrivato il mister ci siamo rimessi in corsa. Ora dobbiamo fare più punti possibile da qui alla fine e partire da zero l’anno prossimo, per provare a fare un grande campionato.

Quanto ti ha fatto bene Gattuso? Ti vediamo pronto a puntare l’avversario e puntare la porta…

Sono abituato a giocare così e il mister da quando è arrivato, al di là del modulo, mi ha fatto subito sentire importante. Mi ha dato la massima fiducia e io, insieme ai miei compagni, sto cercando di mettermi a disposizione in fase offensiva e difensiva.