Napoli, Giuntoli non molla Veretout

La Gazzetta dello Sport (M.Malfitano) – Magari alla fine un altro tentativo per Jordan Veretotu verrà fatto. Perché il centrocampista della Roma continua a essere l’obiettivo primario per la mediana, anche se dalla Capitale arriva il no dei dirigenti giallorossi. Ma Cristiano Giuntoli conta molto sull’ottimo rapporto che intrattiene con il procuratore del giocatore, Mario Giuffredi, col quale farà l’ultimo tentativo prima di orientarsi altrove. Rino Gattuso continua a chiedere un mediano per potersela giocare col 4-2-3-1.