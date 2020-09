Napoli, Gattuso: “Milik deve trovare una soluzione, abbiamo già due punte”

Al termine dell’amichevole vinta per 4 a 0 contro il Pescara, il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando l’esclusione dalla lista dei convocati di Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco non rientra più nei piani degli azzurri e, ultimamente, è stato accostato alla Roma per il dopo-Dzeko. Queste le sue parole: “L’anno scorso siamo stati chiari, sia io che la società, doveva rinnovare ma per sua scelta non l’ha voluto fare e sa come la pensiamo, se non trova una soluzione abbiamo già preso due attaccanti e non sarà facile per lui“.