Josè Maria Callejon è in scadenza con il Napoli e alla fine di questa stagione andrà via. De Laurentiis sta incontrando qualche difficoltà per rinnovargli la scadenza al 2 agosto, data della fine del campionato, ma, come riportato da Sky Sport, il peggio sembra essere alle spalle con lo spagnolo pronto a firmare per aiutare Gattuso e tutto il resto della squadra. Così ci sarà contro la Roma in una sfida che potrebbe valere un bel pezzo di Europa.